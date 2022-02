Pour le remake de la finale de l’édi­tion précé­dente, Roberto Bautista Agut n’a cette fois pas laissé passer sa chance face à Nikoloz Basilashvili.

Vainqueur en deux manches (6–3, 6–4) et lauréat de son 10e titre en carrière, son premier depuis exac­te­ment quatre ans, l’Espagnol était vrai­ment ravi lors de la remise des prix d’au­tant que sa femme et son jeune fils étaient présents.

« Cela fait un moment que je n’avais pas soulevé un trophée. J’ai travaillé très dur pour atteindre une autre finale et avoir la chance de remporter un autre titre. C’était un grand rêve pour moi de gagner un titre et j’ai main­te­nant gagné deux fois à Doha. C’est très spécial pour moi et je suis très heureux. C’était une finale vrai­ment diffi­cile. Cette année, nous avons joué sans vent, ce qui était bien mieux pour moi. Ce n’était pas facile de récu­pérer après une bataille vrai­ment diffi­cile hier (face à Khachanov, ndlr), mais je pense avoir fait du bon travail aujourd’hui. C’est mon 10e titre sur le circuit ATP et je suis très heureux. »