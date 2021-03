On le sait la Suissesse est une vraie fan de Roger Federer avec lequel elle aime­rait jouer le double aux Jeux de Tokyo.

La cham­pionne a donc attendu comme tous les amou­reux du tennis le retour du Suisse qui lui fait l’hon­neur de revenir un jour qui compte vrai­ment pour elle. Une situa­tion qui l’amuse et surtout qui l’a rend encore plus joyeuse : « Tout le monde a compté les jours, c’est une certi­tude, moi la première. Maintenant que nous connais­sons la date exacte, on sera tous présents pour l’en­cou­rager. Je le serai encore davan­tage car Roger revient sur le court pour mon anni­ver­saire (rires) » a expliqué Belinda qui a aussi rappelé le lien qu’elle entre­tient avec le Maestro : « Je l’ap­pelle de temps en temps et il m’a toujours aidé et aussi donné des bons conseils pour ma carrière. Il sait aussi me faire un petit signe d’en­cou­ra­ge­ment et de soutien quand tout ne va pas aussi bien que je le voudrais »