Tombeur de Novak Djokovic pour la première fois de sa carrière à l’oc­ca­sion du premier tour de l’ATP 500 de Doha, Matteo Berrettini a confirmé avec une victoire diffi­cile en huitièmes de finale contre Tallon Griekspoor : 7–6(4), 6–7(6), 6–4, en 2h30.

Plombé par les bles­sures ces dernières années, le fina­liste de Wimbledon 2021 savoure ces périodes où son corps lui offre un peu de répit.

« Je me disais que je méri­tais ce moment. J’ai vrai­ment travaillé dur pour revenir ici, dans les meilleurs tour­nois du monde. Parfois, je pense que j’oublie trop faci­le­ment tout le travail acharné que j’ai fourni, alors je me suis rappelé et c’est pour­quoi je me suis battu si dur », a déclaré l’Italien, aujourd’hui 35e mondial, dans des propos rapportés par Tennis Majors.

Pour une place dans le dernier carré, Matteo Berrettini affron­tera Jack Draper.