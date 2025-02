Avant son premier tour à Doha contre Novak Djokovic, programmé mardi, Matteo Berrettini a pris la défense de son compa­triote, Jannik Sinner, suspendu trois mois pour dopage.

« Lui ai‐je écrit ? Non, je préfère respecter son désir d’in­ti­mité. Mais j’ai toujours soutenu Sinner et je pense que les tests posi­tifs sont le résultat d’une erreur. Je peux imaginer que c’est une période diffi­cile pour lui. Je crois au sport. Je ne sais pas ce qui s’est passé entre les diffé­rentes orga­ni­sa­tions, je ne suis pas avocat et ce n’est pas mon rôle. Je suis seule­ment désolé pour un gars comme Sinner qui, comme le montrent les papiers, a été victime d’une erreur. Mais Jannik est plus fort que nous tous… il reviendra », a déclaré l’Italien lors d’un entre­tien avec La Stampa.