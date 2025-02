Vainqueur de Wimbledon à 17 ans et 222 jours, Boris Becker sait que tout peut arriver très vite. C’est pour cela que ses remarques concer­nant Alcaraz ou Sinner ne sont pas des mots lâchés pour faire du buzz.

Ce jeudi, à l’issue de la défaite de l’Espagnol à Doha face à Lehecka, il a calmé les obser­va­teurs trop durs en insis­tant sur l’idée qu’il fallait lui laisser du temps.

Carlos is still very young ( 21) , consis­tency will come with age …but still love his style and charisma ! https://t.co/ScpdENUWHU