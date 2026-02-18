Vainqueur le 1er février dernier de l’Open d’Australie, grâce à sa victoire en finale contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz reprenait la compétition ce mardi à Doha.
Opposé au numéro 1 français, Arthur Rinderknech (30e mondial), l’Espagnol a sauvé deux balles de set avant de s’imposer en deux manches et 1h48 de jeu : 6–4, 7–6(5).
Lors de l’interview sur le court après sa qualification, le numéro 1 mondial s’est montré élogieux envers son adversaire tricolore, qu’il a battu cinq fois en autant de confrontations.
« Ça a été vraiment difficile. Arthur est toujours un joueur très dangereux. Personne ne veut l’affronter au premier tour. Je suis content de mon niveau. Je suis content d’avoir passé le cap. Il y a eu des moments difficiles dans le match… Je suis resté calme. Je suis resté positif et j’ai très bien joué. Je suis content de cette victoire et j’espère continuer sur ma lancée. »
Carlos Alcaraz after beating Rinderknech in Doha— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 17, 2026
“It was really difficult. Arthur is always a really dangerous player. Nobody wants to play him in the first round. Happy with the level. Happy I got through. Difficult moments in the match.. I stayed calm. Stayed positive and… pic.twitter.com/TAmEojFtxC
En huitièmes de finale de l’ATP 500 qatari, Carlos Alcaraz affrontera un autre joueur français en la personne de Valentin Royer (60e mondial).
Publié le mercredi 18 février 2026 à 08:11