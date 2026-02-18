Vainqueur le 1er février dernier de l’Open d’Australie, grâce à sa victoire en finale contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz repre­nait la compé­ti­tion ce mardi à Doha.

Opposé au numéro 1 fran­çais, Arthur Rinderknech (30e mondial), l’Espagnol a sauvé deux balles de set avant de s’im­poser en deux manches et 1h48 de jeu : 6–4, 7–6(5).

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa quali­fi­ca­tion, le numéro 1 mondial s’est montré élogieux envers son adver­saire trico­lore, qu’il a battu cinq fois en autant de confrontations.

« Ça a été vrai­ment diffi­cile. Arthur est toujours un joueur très dange­reux. Personne ne veut l’af­fronter au premier tour. Je suis content de mon niveau. Je suis content d’avoir passé le cap. Il y a eu des moments diffi­ciles dans le match… Je suis resté calme. Je suis resté positif et j’ai très bien joué. Je suis content de cette victoire et j’es­père conti­nuer sur ma lancée. »

Carlos Alcaraz after beating Rinderknech in Doha



En huitièmes de finale de l’ATP 500 qatari, Carlos Alcaraz affron­tera un autre joueur fran­çais en la personne de Valentin Royer (60e mondial).