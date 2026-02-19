Carlos Alcaraz a un tout petit peu tremblé face à Valentin Royer, ce mercredi, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha.

Mené 5–2 dans le deuxième set par un Français sans complexe, le récent vain­queur de l’Open d’Australie et actuel numéro 1 mondial a fina­le­ment enchaîné cinq jeux de rang pour l’emporter après 1h35 de jeu : 6–2, 7–5.

Interrogé après la rencontre sur ce scénario renver­sant, Carlitos n’a pas caché qu’il avait un peu douté.

« Évidemment, je dois être prêt à tout. À certains moments, j’ai pensé à un troi­sième set. Je ne vais pas mentir (sourire). Mais évidem­ment, ce n’était qu’une petite partie de mon esprit qui pensait au troi­sième set. Le reste du temps, je cher­chais une solu­tion. Je suis vrai­ment content et heureux d’avoir pu retrouver un bon rythme. Il s’agit simple­ment de se battre. Je sais que dans le tennis, tout est ques­tion de tests. Parfois, il est vrai­ment diffi­cile de conclure les sets, les matchs. Je devais rester là. Je suis heureux d’avoir renversé la situa­tion et d’avoir remporté la victoire en deux sets », a déclaré Alcaraz, opposé à Karen Khachanov pour une place en demi‐finales du tournoi qatari.