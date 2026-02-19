Carlos Alcaraz a un tout petit peu tremblé face à Valentin Royer, ce mercredi, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha.
Mené 5–2 dans le deuxième set par un Français sans complexe, le récent vainqueur de l’Open d’Australie et actuel numéro 1 mondial a finalement enchaîné cinq jeux de rang pour l’emporter après 1h35 de jeu : 6–2, 7–5.
Interrogé après la rencontre sur ce scénario renversant, Carlitos n’a pas caché qu’il avait un peu douté.
« Évidemment, je dois être prêt à tout. À certains moments, j’ai pensé à un troisième set. Je ne vais pas mentir (sourire). Mais évidemment, ce n’était qu’une petite partie de mon esprit qui pensait au troisième set. Le reste du temps, je cherchais une solution. Je suis vraiment content et heureux d’avoir pu retrouver un bon rythme. Il s’agit simplement de se battre. Je sais que dans le tennis, tout est question de tests. Parfois, il est vraiment difficile de conclure les sets, les matchs. Je devais rester là. Je suis heureux d’avoir renversé la situation et d’avoir remporté la victoire en deux sets », a déclaré Alcaraz, opposé à Karen Khachanov pour une place en demi‐finales du tournoi qatari.
Publié le jeudi 19 février 2026 à 04:50