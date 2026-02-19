Si Carlos Alcaraz est connu pour être un joueur relativement calme et souriant sur le court, il ne faut pas pour autant pousser le bouchon trop loin.
Alors qu’il venait de remporter un point de très haut niveau (voir vidéo ci‐dessous) face à Karen Khachanov en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha ce jeudi, le numéro 1 mondial s’est mis en colère après avoir écopé d’un avertissement pour dépassement de temps.
JAW‐DROPPING STUFF 🤯@carlosalcaraz making the impossible possible ! 🔥#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/qhfdUTgBVN— Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2026
Une sanction injuste pour l’Espagnol qui a longuement discuté avec l’arbitre avant de pester de manière assez vulgaire en direction de sa box.
Arbitre : « J’ai arrêté le temps.
Alcaraz : Non, vous ne l’avez pas arrêté.
Arbitre : Si, je l’ai arrêté à 25 secondes quand ça a commencé. Ensuite, vous avez pris la serviette. Puis j’ai redémarré le chronomètre.
Alcaraz : Combien de temps avez‐vous arrêté le chronomètre ? Dites‐moi.
Arbitre : Carlos, je l’ai arrêté jusqu’à ce que vous arriviez là‐bas (vers la serviette). Je l’ai arrêté à 25 secondes jusqu’à ce que vous atteigniez réellement la serviette.
Alcaraz : D’accord. Donc je n’ai pas le droit d’aller à la serviette.
Arbitre : Je l’ai arrêté jusqu’à ce que vous atteigniez la zone là‐bas où vous avez demandé au gamin de prendre la serviette. Je ne peux pas l’annuler.
Alcaraz : Je n’ai pas le droit d’aller à la serviette. Je n’ai pas le droit.
Arbitre : Oui, je comprends. Mais je ne peux rien faire. »
Alcaraz still upset about the time violation warning he received during his match against Khachanov in Doha :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 19, 2026
Carlos : « The ATP rules are always shit. They’re shit.«
Umpire : « Ok. Well, I think we got the point. »
😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/HIcl14jQcg
Alcaraz : « Les règles ATP, ce sont toujours de la merde. De la merde.
Arbitre : D’accord. Eh bien, je pense que le message est passé. »
Publié le jeudi 19 février 2026 à 19:00