Si Carlos Alcaraz est connu pour être un joueur rela­ti­ve­ment calme et souriant sur le court, il ne faut pas pour autant pousser le bouchon trop loin.

Alors qu’il venait de remporter un point de très haut niveau (voir vidéo ci‐dessous) face à Karen Khachanov en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha ce jeudi, le numéro 1 mondial s’est mis en colère après avoir écopé d’un aver­tis­se­ment pour dépas­se­ment de temps.

Une sanc­tion injuste pour l’Espagnol qui a longue­ment discuté avec l’ar­bitre avant de pester de manière assez vulgaire en direc­tion de sa box.

Arbitre : « J’ai arrêté le temps.

Alcaraz : Non, vous ne l’avez pas arrêté.

Arbitre : Si, je l’ai arrêté à 25 secondes quand ça a commencé. Ensuite, vous avez pris la serviette. Puis j’ai redé­marré le chro­no­mètre.

Alcaraz : Combien de temps avez‐vous arrêté le chro­no­mètre ? Dites‐moi.

Arbitre : Carlos, je l’ai arrêté jusqu’à ce que vous arri­viez là‐bas (vers la serviette). Je l’ai arrêté à 25 secondes jusqu’à ce que vous attei­gniez réel­le­ment la serviette.

Alcaraz : D’accord. Donc je n’ai pas le droit d’aller à la serviette.

Arbitre : Je l’ai arrêté jusqu’à ce que vous attei­gniez la zone là‐bas où vous avez demandé au gamin de prendre la serviette. Je ne peux pas l’an­nuler.

Alcaraz : Je n’ai pas le droit d’aller à la serviette. Je n’ai pas le droit.

Arbitre : Oui, je comprends. Mais je ne peux rien faire. »

Alcaraz : « Les règles ATP, ce sont toujours de la merde. De la merde.

Arbitre : D’accord. Eh bien, je pense que le message est passé. »