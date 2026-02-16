Vainqueur il y a un peu plus de deux semaines de l’Open d’Australie, grâce à sa victoire en finale contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz reprend la compétition cette semaine à Doha.
L’Espagnol s’est exprimé au micro de Sky Sports avant son entrée en lice prévue mardi face au numéro 1 français, Arthur Rinderknech (30e mondial). Il a notamment évoqué une potentielle finale contre Jannik Sinner.
Mais uma final SinCaraz a caminho ? 👀— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) February 15, 2026
❔️ Eles [fãs] chamam de « final dos sonhos » e a final entre você e o Jannik pode ser no próximo sábado.
« Bem, seria incrível, não ? Creio que sejam as partidas e a final que as pessoas querem. Mas acho que Doha tem um chaveamento muito… pic.twitter.com/h9zqd8fFNO
« Ce serait incroyable, non ? Je pense que ce sont les matchs et la finale que les gens veulent voir. Mais je pense que le tableau de Doha est très relevé, nous avons déjà des premiers tours compliqués. J’essaie toujours de prendre les matchs un par un. J’essaie de gagner et de passer tous les tours. Nous verrons bien qui arrivera en finale. »
Publié le lundi 16 février 2026 à 17:48