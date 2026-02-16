AccueilATPATP - DohaCarlos Alcaraz : "Je pense que c'est la finale que les gens...
ATP - Doha

Carlos Alcaraz : « Je pense que c’est la finale que les gens veulent voir, non ? »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

2836

Vainqueur il y a un peu plus de deux semaines de l’Open d’Australie, grâce à sa victoire en finale contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz reprend la compé­ti­tion cette semaine à Doha. 

L’Espagnol s’est exprimé au micro de Sky Sports avant son entrée en lice prévue mardi face au numéro 1 fran­çais, Arthur Rinderknech (30e mondial). Il a notam­ment évoqué une poten­tielle finale contre Jannik Sinner. 

« Ce serait incroyable, non ? Je pense que ce sont les matchs et la finale que les gens veulent voir. Mais je pense que le tableau de Doha est très relevé, nous avons déjà des premiers tours compli­qués. J’essaie toujours de prendre les matchs un par un. J’essaie de gagner et de passer tous les tours. Nous verrons bien qui arri­vera en finale. »

Publié le lundi 16 février 2026 à 17:48

Article précédent
« Je trouve Sinner fragile et je pense que sa défaite contre Djokovic lui a fait très très mal », alerte Benoît Maylin
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.