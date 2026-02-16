Vainqueur il y a un peu plus de deux semaines de l’Open d’Australie, grâce à sa victoire en finale contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz reprend la compé­ti­tion cette semaine à Doha.

L’Espagnol s’est exprimé au micro de Sky Sports avant son entrée en lice prévue mardi face au numéro 1 fran­çais, Arthur Rinderknech (30e mondial). Il a notam­ment évoqué une poten­tielle finale contre Jannik Sinner.

« Ce serait incroyable, non ? Je pense que ce sont les matchs et la finale que les gens veulent voir. Mais je pense que le tableau de Doha est très relevé, nous avons déjà des premiers tours compli­qués. J’essaie toujours de prendre les matchs un par un. J’essaie de gagner et de passer tous les tours. Nous verrons bien qui arri­vera en finale. »