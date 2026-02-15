Deux semaines après être devenu le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, grâce à sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz s’apprête à reprendre la compétition sur l’ATP 500 de Doha (16 au 21 février).
De passage en conférence de presse au Qatar, où il affrontera le numéro 1 français Arthur Rinderknech (28e mondial) au premier tour, le numéro 1 mondial s’est exprimé avec beaucoup d’humilité.
« Évidemment, je constate que j’ai très bien réussi jusqu’à présent, en remportant les plus grands tournois du monde. Mais je vois encore des faiblesses chez moi. Beaucoup de joueurs essaient de me rattraper : ils étudient mon jeu, ma façon de jouer, essaient de me battre… Je dois m’y préparer », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le dimanche 15 février 2026 à 19:01