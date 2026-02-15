AccueilATPATP - DohaCarlos Alcaraz : "Je vois encore des faiblesses chez moi et beaucoup...
ATP - Doha

Carlos Alcaraz : « Je vois encore des faiblesses chez moi et beau­coup de joueurs essaient de me rattraper, étudient mon jeu, ma façon de jouer »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Deux semaines après être devenu le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, grâce à sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz s’ap­prête à reprendre la compé­ti­tion sur l’ATP 500 de Doha (16 au 21 février). 

De passage en confé­rence de presse au Qatar, où il affron­tera le numéro 1 fran­çais Arthur Rinderknech (28e mondial) au premier tour, le numéro 1 mondial s’est exprimé avec beau­coup d’humilité. 

« Évidemment, je constate que j’ai très bien réussi jusqu’à présent, en rempor­tant les plus grands tour­nois du monde. Mais je vois encore des faiblesses chez moi. Beaucoup de joueurs essaient de me rattraper : ils étudient mon jeu, ma façon de jouer, essaient de me battre… Je dois m’y préparer », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le dimanche 15 février 2026 à 19:01

