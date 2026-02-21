S’exprimant direc­te­ment à As, média espa­gnol reconnu, Carlos a abordé le sujet du Big3 et notam­ment sur le récent débat au sujet du service qu’il aurait emprunter à un certain Novak Djokovic

« J’ai mon propre style, c’est comme ça que j’ai grandi. Évidemment, j’admirais Roger Federer et Rafa Nadal quand j’étais plus jeune, et j’essayais de les imiter. Mais en vieillis­sant, on cherche simple­ment à se définir, à définir son propre style de tennis. Je pense que c’est ce que j’ai fait. À un moment donné, j’ai su quel était mon style et j’ai commencé à le travailler. Maintenant, c’est devenu naturel pour moi. Je n’ai imité personne dans ce sport ; cepen­dant, on en a parlé, car avec le Big Three, il y a proba­ble­ment beau­coup de joueurs, ou du moins en ce moment, on peut regarder tout le monde et se dire : “Tiens, ce service est le sien, celui‐ci est celui de l’autre”. Mais je pense que chacun a son propre style et que personne n’a copié personne dans ce sport. Pour moi, je suis juste Carlos »