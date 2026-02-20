Carlos Alcaraz s’emporte si rare­ment que son coup de sang lors de son match face à Karen Khachanov, en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, n’est évidem­ment pas passé inaperçu.

Après avoir écopé d’un aver­tis­se­ment pour dépas­se­ment de temps, puis longue­ment discuté avec l’ar­bitre de chaise, Marija Cicak, et déclaré que « les règles ATP étaient toujours de la merde », le numéro 1 mondial en a remis une couche en confé­rence de presse, dans des propos relayés par AS :

« Honnêtement, je pense que la règle du temps est absurde. Après un point très exigeant, qui s’est terminé au filet, j’ai sprinté et je suis allé cher­cher ma serviette, je n’avais prati­que­ment plus de temps. Elle (l’ar­bitre de chaise) m’a dit qu’elle avait arrêté le chro­no­mètre quand j’étais à la serviette, mais entre le moment où j’ai demandé les balles et celui où je me suis préparé à servir, je n’avais plus de marge. Pour moi, cela n’a aucun sens. De plus, le public conti­nuait à crier et à encou­rager, ce qui retarde égale­ment le jeu. J’ai regardé le chro­no­mètre alors qu’il restait trois ou quatre secondes et je n’avais pas le temps de servir, mais j’ai quand même reçu un aver­tis­se­ment. Personnellement, je pense qu’il faudrait faire preuve d’un peu plus de souplesse, voire repenser la règle, car dans les matchs aussi diffi­ciles, c’est toujours la même chose et, pour moi, c’est ridicule. »

A noter qu’en demi‐finales vendredi au Qatar, Carlos Alcaraz va retrouver Andrey Rublev, qu’il a dominé à quatre reprises fois en cinq confrontations.