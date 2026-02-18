Solide vainqueur d’Arthur Rinderknech (6−4, 7–6) pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Doha, deux semaines après son sacre à l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a fait très bonne impression en concédant seulement deux petites balles de break.
Pourtant, lors de son passage en conférence de presse d’après match, le numéro 1 mondial a expliqué qu’il s’était senti un peu bizarre sur le court, notamment en raison des conditions de jeu très différentes entre Melbourne et le Qatar.
« Mon niveau de jeu est‐il similaire à celui de l’Open d’Australie ? Un peu, peut‐être. Au final, les conditions sont totalement différentes et, à un moment donné, je me suis senti un peu bizarre. Il y avait beaucoup d’humidité, les balles étaient très grosses, il était difficile de les déplacer ou de leur donner de la vitesse. Mais ça a été un match très complet, meilleur que ce que je pensais après deux semaines sans compétition. En vérité, je me suis senti plutôt bien. »
Publié le mercredi 18 février 2026 à 17:04