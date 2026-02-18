AccueilATPATP - DohaCarlos Alcaraz, perturbé : "Je me suis senti un peu bizarre"
ATP - Doha

Carlos Alcaraz, perturbé : « Je me suis senti un peu bizarre »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Solide vain­queur d’Arthur Rinderknech (6−4, 7–6) pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Doha, deux semaines après son sacre à l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a fait très bonne impres­sion en concé­dant seule­ment deux petites balles de break. 

Pourtant, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, le numéro 1 mondial a expliqué qu’il s’était senti un peu bizarre sur le court, notam­ment en raison des condi­tions de jeu très diffé­rentes entre Melbourne et le Qatar. 

« Mon niveau de jeu est‐il simi­laire à celui de l’Open d’Australie ? Un peu, peut‐être. Au final, les condi­tions sont tota­le­ment diffé­rentes et, à un moment donné, je me suis senti un peu bizarre. Il y avait beau­coup d’hu­mi­dité, les balles étaient très grosses, il était diffi­cile de les déplacer ou de leur donner de la vitesse. Mais ça a été un match très complet, meilleur que ce que je pensais après deux semaines sans compé­ti­tion. En vérité, je me suis senti plutôt bien. »

Publié le mercredi 18 février 2026 à 17:04

Article précédent
Arthur Fils confirme sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec Goran Ivanisevic, ancien coach de Djokovic : « Il va m’aider pendant la saison »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.