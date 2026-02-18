Solide vain­queur d’Arthur Rinderknech (6−4, 7–6) pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Doha, deux semaines après son sacre à l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a fait très bonne impres­sion en concé­dant seule­ment deux petites balles de break.

Pourtant, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, le numéro 1 mondial a expliqué qu’il s’était senti un peu bizarre sur le court, notam­ment en raison des condi­tions de jeu très diffé­rentes entre Melbourne et le Qatar.

« Mon niveau de jeu est‐il simi­laire à celui de l’Open d’Australie ? Un peu, peut‐être. Au final, les condi­tions sont tota­le­ment diffé­rentes et, à un moment donné, je me suis senti un peu bizarre. Il y avait beau­coup d’hu­mi­dité, les balles étaient très grosses, il était diffi­cile de les déplacer ou de leur donner de la vitesse. Mais ça a été un match très complet, meilleur que ce que je pensais après deux semaines sans compé­ti­tion. En vérité, je me suis senti plutôt bien. »