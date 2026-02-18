Vainqueur le 1er février dernier de l’Open d’Australie, grâce à sa victoire en finale contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a repris la compétition à Doha, où il n’a pas tremblé face au numéro 1 français, Arthur Rinderknech (30e mondial), qu’il a battu en deux sets en sauvant deux balles de deuxième manche : 6–4, 7–6(5).
Qualifié pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 qatari, où il va affronter un autre Français en la personne de Valentin Royer (60e mondial), le numéro 1 mondial pense déjà à une éventuelle finale contre Jannik Sinner.
« Je pense que c’est toujours bien d’avoir Jannik dans le tableau. On veut toujours être à égalité. J’espère que nous pourrons atteindre la finale. Ce sont les moments pour lesquels on travaille, pour atteindre la finale, quel que soit l’adversaire. Mais, évidemment, je ne vais pas mentir : quand Jannik est dans le tableau, on a l’impression qu’il a beaucoup plus de chances d’atteindre les derniers tours et cela me motive à donner le meilleur de moi‐même, à me battre jour après jour pour voir mon nom dans cette finale. Et j’espère pouvoir jouer contre lui, car ce sont ces matchs qui me font vraiment progresser », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par le quotidien sportif AS.
Publié le mercredi 18 février 2026 à 12:23