Vainqueur le 1er février dernier de l’Open d’Australie, grâce à sa victoire en finale contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a repris la compé­ti­tion à Doha, où il n’a pas tremblé face au numéro 1 fran­çais, Arthur Rinderknech (30e mondial), qu’il a battu en deux sets en sauvant deux balles de deuxième manche : 6–4, 7–6(5).

Qualifié pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 qatari, où il va affronter un autre Français en la personne de Valentin Royer (60e mondial), le numéro 1 mondial pense déjà à une éven­tuelle finale contre Jannik Sinner.

« Je pense que c’est toujours bien d’avoir Jannik dans le tableau. On veut toujours être à égalité. J’espère que nous pour­rons atteindre la finale. Ce sont les moments pour lesquels on travaille, pour atteindre la finale, quel que soit l’ad­ver­saire. Mais, évidem­ment, je ne vais pas mentir : quand Jannik est dans le tableau, on a l’im­pres­sion qu’il a beau­coup plus de chances d’at­teindre les derniers tours et cela me motive à donner le meilleur de moi‐même, à me battre jour après jour pour voir mon nom dans cette finale. Et j’es­père pouvoir jouer contre lui, car ce sont ces matchs qui me font vrai­ment progresser », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par le quoti­dien sportif AS.