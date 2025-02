Dans des propos rapportés par AS avant son entrée en lice à Doha, où il va affronter Marin Cilic au premier tour, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur l’évo­lu­tion de sa rela­tion avec son légen­daire compa­triote, Rafael Nadal.

« Nous avons une bonne rela­tion. Depuis sa fin de carrière en Coupe Davis, je ne lui ai plus parlé, mais la vérité est qu’il mérite d’être tran­quille avec sa famille, de profiter des petites choses dont il ne pouvait peut‐être pas profiter lors­qu’il jouait. Pour moi, il a été une grande réfé­rence et il l’est toujours. Je n’ai pas encore eu l’oc­ca­sion de lui parler, mais je suis sûr que le moment viendra et qu’il y aura un message. Je l’ai vu me féli­citer sur les réseaux sociaux, entre autres, mais nous ne nous sommes pas encore parlé personnellement. »