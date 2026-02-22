Si la finale de l’ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz et Arthur Fils n’a duré que 50 petites minutes, la faute à la domination implacable du numéro 1 mondial (6−2, 6–1), les fans et téléspectateurs ont malgré tout eu le temps de prendre leur pied.
Comme le souligne parfaitement notre confrère, Benoît Maylin, il est rare de voir un joueur proposer un niveau de jeu aussi proche de la perfection.
« La finale a eu lieu, il y a eu un match. Il y a eu une belle attitude d’Arthur Fils parce qu’il aurait pu baisser les bras. Il a fracassé sa raquette mais il a continué à se battre, il a essayé, il est entré dans les rallyes, il a tenté des choses, il s’est accroché mais l’autre était tout simplement trop fort. C’était sublime, j’étais debout. Tu le mettais dans un mariage, il se mariait, il divorçait, il faisait le curée, il faisait tous les invités, il faisait le barman, DJ, il faisait tout. J’en ai rarement vu des matchs comme ça, je pense que Federer a réussi à faire des trucs pareils mais là, c’était fou. Le service était extraordinaire. Tout était extraordinaire, le mot n’est pas galvaudé. »
