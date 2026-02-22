AccueilATPATP - Doha"Ce qu'a fait Carlos Alcaraz contre Arthur Fils était extraordinaire. Il n'y...
ATP - Doha

« Ce qu’a fait Carlos Alcaraz contre Arthur Fils était extra­or­di­naire. Il n’y a que Federer qui a réussi à faire des trucs pareils. J’étais debout. C’était fou », hallu­cine Benoît Maylin

Thomas S
Par Thomas S

-

237

Si la finale de l’ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz et Arthur Fils n’a duré que 50 petites minutes, la faute à la domi­na­tion impla­cable du numéro 1 mondial (6−2, 6–1), les fans et télé­spec­ta­teurs ont malgré tout eu le temps de prendre leur pied.

Comme le souligne parfai­te­ment notre confrère, Benoît Maylin, il est rare de voir un joueur proposer un niveau de jeu aussi proche de la perfection. 

« La finale a eu lieu, il y a eu un match. Il y a eu une belle atti­tude d’Arthur Fils parce qu’il aurait pu baisser les bras. Il a fracassé sa raquette mais il a continué à se battre, il a essayé, il est entré dans les rallyes, il a tenté des choses, il s’est accroché mais l’autre était tout simple­ment trop fort. C’était sublime, j’étais debout. Tu le mettais dans un mariage, il se mariait, il divor­çait, il faisait le curée, il faisait tous les invités, il faisait le barman, DJ, il faisait tout. J’en ai rare­ment vu des matchs comme ça, je pense que Federer a réussi à faire des trucs pareils mais là, c’était fou. Le service était extra­or­di­naire. Tout était extra­or­di­naire, le mot n’est pas galvaudé. »

Publié le dimanche 22 février 2026 à 14:14

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Nicolas Mahut sur Arthur Fils : « Il est diffé­rent, ce joueur. S’il n’avait pas eu sa bles­sure l’an dernier, il serait rentré dans les dix premiers. Et quand on fait partie des dix premiers, c’est qu’on a quelque chose de diffé­rent. Il a ça »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.