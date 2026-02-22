Si la finale de l’ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz et Arthur Fils n’a duré que 50 petites minutes, la faute à la domi­na­tion impla­cable du numéro 1 mondial (6−2, 6–1), les fans et télé­spec­ta­teurs ont malgré tout eu le temps de prendre leur pied.

Comme le souligne parfai­te­ment notre confrère, Benoît Maylin, il est rare de voir un joueur proposer un niveau de jeu aussi proche de la perfection.

🌟 « Alcaraz a été extra­or­di­naire, j’ai rare­ment vu des matchs comme ça. C’était fou, tu le mettais à un mariage il faisait le marié, le curé, le barman et les invités. »



« La finale a eu lieu, il y a eu un match. Il y a eu une belle atti­tude d’Arthur Fils parce qu’il aurait pu baisser les bras. Il a fracassé sa raquette mais il a continué à se battre, il a essayé, il est entré dans les rallyes, il a tenté des choses, il s’est accroché mais l’autre était tout simple­ment trop fort. C’était sublime, j’étais debout. Tu le mettais dans un mariage, il se mariait, il divor­çait, il faisait le curée, il faisait tous les invités, il faisait le barman, DJ, il faisait tout. J’en ai rare­ment vu des matchs comme ça, je pense que Federer a réussi à faire des trucs pareils mais là, c’était fou. Le service était extra­or­di­naire. Tout était extra­or­di­naire, le mot n’est pas galvaudé. »