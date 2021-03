Compte tenu que le duel entre Dan Evan et Jérémy Chardy aura lieu mardi, et que la finale du tournoi se tient le samedi, le Suisse rentrera donc en jeu ce mercredi.

Cela veut dire aussi qu’il n’aura pas de jour de repos s’il veut remporter le titre, qu’il devra donc enchainer les succès.

Si on veut se projeter sur cette rencontre, on dira que les head to head nous donnent certaines d’in­for­ma­tions. Face à Dan Evan comme Jérémy Chardy, Roger Federer a connu peu de diffi­cultés par le passé. L

e Palois est mené 4 à 1, alors que le Britannique est mené 3 à 0. Après il faut souli­gner que Jérémy Chardy est en forme, qu’il joue très bien depuis le début de la saison, et surtout qu’il propose une autre filière qu’Evans, une filière plus rapide avec plus de punch que celle s’ap­puyant sur le slice de revers de l’Anglais.