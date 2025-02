Face à Karen Khachanov au premier tour de l’ATP 500 de Doha ce mardi, Daniil a encore fait du Medvedev malgré sa victoire en trois sets et 2h30 de jeu. En confé­rence de presse d’après match, il a répondu à une ques­tion plutôt exis­ten­tielle concer­nant son compor­te­ment sur le court.

« C’est un peu comme si j’étais bipo­laire, non ? Quand je suis sur le court, je suis très concentré et l’adré­na­line afflue. En face de vous, il n’y a plus aucune adré­na­line et quand c’est comme ça, je suis cool. Je ne vois pas pour­quoi je devrais m’énerver. Mais sur le court, c’est une histoire diffé­rente. C’est comme ça depuis mon plus jeune âge et je retrouve aussi ça chez ma fille. J’ai travaillé avec des gens, des psycho­logues… Peut‐être que ça vient de mon enfance, ou autre chose. Mais oui, alors que nous n’avons pas encore fini d’édu­quer notre fille, parfois elle se comporte comme moi. Peut‐être que c’est génétique… »