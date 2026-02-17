AccueilATPATP - DohaDe Djokovic au numéro 1 français, Alcaraz ne tremble pas
ATP - Doha

De Djokovic au numéro 1 fran­çais, Alcaraz ne tremble pas

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Vainqueur le 1er février dernier de l’Open d’Australie, grâce à sa victoire en finale contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz repre­nait la compé­ti­tion ce mardi à Doha.

Opposé au numéro 1 fran­çais, Arthur Rinderknech (30e mondial), le numéro 1 mondial n’a pas tremblé. 

L’Espagnol a dominé le premier, qu’il a logi­que­ment remporté en conver­tis­sant l’une de ses six balles de break. La deuxième manche a en revanche été serrée jusqu’au bout. Rinderknech a été impé­rial au service et s’est même procuré deux balles de set à 6–5 en sa faveur. 

Alcaraz a résisté avant de conclure au tie‐break, après 1h48 de jeu : 6–4, 7–6(5).

En huitièmes de finale, « Carlitos » affron­tera un autre joueur fran­çais en la personne de Valentin Royer (60e mondial). 

Publié le mardi 17 février 2026 à 19:30

