Vainqueur le 1er février dernier de l’Open d’Australie, grâce à sa victoire en finale contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz reprenait la compétition ce mardi à Doha.
Opposé au numéro 1 français, Arthur Rinderknech (30e mondial), le numéro 1 mondial n’a pas tremblé.
L’Espagnol a dominé le premier, qu’il a logiquement remporté en convertissant l’une de ses six balles de break. La deuxième manche a en revanche été serrée jusqu’au bout. Rinderknech a été impérial au service et s’est même procuré deux balles de set à 6–5 en sa faveur.
Alcaraz a résisté avant de conclure au tie‐break, après 1h48 de jeu : 6–4, 7–6(5).
Some way to win it 😮💨— Tennis TV (@TennisTV) February 17, 2026
Alcaraz comes through a stern test against Rinderknech 6–4 7–6 !@carlosalcaraz #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/0tBzKrXgum
En huitièmes de finale, « Carlitos » affrontera un autre joueur français en la personne de Valentin Royer (60e mondial).
Publié le mardi 17 février 2026 à 19:30