Ne servant pas comme d’habitude (voir le Tweet ci dessous), Jo Wilfried Tsonga a subi la loi du jeune serbe Miomir Kecmanović en deux manches : 7-6 (7), 6-1. Ce n’est pas une très bonne nouvelle pour Jo qui avait confié dans l’Equipe ce matin qu’il aimait de plus en plus le jeu même s’il ne « se fixait pas d’objectifs clairs » cette saison. On rappelle que le Français, avec l’ATP Cup et son contingent de joueurs, était tête de série trois à Doha. Maintenant il a plus d’une semaine pour se préparer pour l’Open d’Australie.

Malheureusement Jo va perdre aujourd’hui,

Mais bizarrement Jo ne sert pas comme d’habitude. Il ne ramène pas sa jambe droite pour avoir une bonne impulsion. Il sert les pieds joints peut être une gêne ? ? ? ?🤔🤔🤔🤔 — Julien Varlet (@JulienVarlet1) January 8, 2020