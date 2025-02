Battu en deux manches (7−6, 6–2), Novak Djokovic ne semblait pas alarmé en confé­rence de presse.

Il y a donc deux théories.

Celle qui consiste à penser qu’il est revenu trop tôt à la compé­ti­tion et donc qu’il n’était pas à 100% comme il l’a affirmé avant de rentrer sur le court et il y a la seconde, plus réaliste qui consiste à insister sur la qualité du tennis proposé par Matteo Berretttini.

On penchera pour un mélange des deux.

« Je n’ai ressenti aucune douleur et je n’a pas été gêné. J’ai juste été surclassé par un meilleur joueur aujourd’hui. Oui, je n’étais pas au niveau souhaité, et il se peut que je ne bouge toujours pas comme je le souhaite, mais je veux dire, j’ai joué sans douleur, donc il n’y a aucune excuse à cela. Il était tout simple­ment le meilleur joueur. Je pense qu’il a joué un match de maître, pour être honnête, tacti­que­ment, et qu’il a très bien servi, donc une victoire très méritée de sa part. »