Lors d’un passage face aux médias à Doha, où il va retrouver Matteo Berrettini au premier tour, Novak Djokovic a été inter­rogé sur les adver­saires les plus diffi­ciles à affronter au cours de sa carrière.

« Vous connaissez proba­ble­ment les noms de Federer et de Nadal. Je dirais que Nadal est celui qui se distingue proba­ble­ment comme mon plus grand adver­saire et rival. Oui », a répondu l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

On the toughest opponent he has faced :



"You probably know the names Federer and Nadal. I would say Nadal would be the one that probably stands out as my highest opponent and rival. Yes."