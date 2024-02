📊 Les joueurs fran­çais 🇫🇷 les plus âgés à s’être quali­fiés en 1⁄ 2 finale d’un tournoi sur le circuit ATP (1990−2024) :

🆕 Monfils – 37 ans et 174 j (Doha 2024)

▪️ Monfils – 37 ans et 49 j (Stockholm 2023)

▪️ Santoro – 36 ans et 213 j (Newport 2009)

▪️ Gasquet – 36 ans et 209 j…