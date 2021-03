Après l’avoir vu réussir un énième come‐back ce mercredi en domi­nant Daniel Evans au tournoi de Doha, on pour­rait légi­ti­me­ment se demander quel est le secret de Roger Federer. A 39 ans, le Maestro tient encore large­ment la forme, mais à l’en croire, il n’y a pas de formule magique. Rien qu’un bon vieux trai­te­ment « à l’an­cienne » pour récu­pérer comme il se doit.

« Je suis de la vieille école. J’ai pris un bain glacé une fois, je n’ai pas aimé, je ne le referai pas. Je n’ai pas pris d’an­ti­dou­leurs depuis 9 mois. De ce point de vue, je suis vrai­ment en bonne santé. Je vais manger, me doucher, me faire masser et dormir », a expliqué le Bâlois en confé­rence de presse.

Il n’y a plus qu’à espérer que cela suffise à le main­tenir au plus haut niveau encore quelques temps…