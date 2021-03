Lors d’un chat sur Instagram sur le compte du tournoi du Qatar avec les fans, Roger Federer a joué la carte de la sincé­rité et de l’au­then­ti­cité même si ce type de ques­tion lui ont été très souvent posées. Outre ses habi­tudes d’en­trai­ne­ment, sa vie de papa, le Suisse a rappelé aussi qu’elle avait été son meilleur souvenir pour l’ins­tant de sa carrière : « Mon meilleur souvenir sur un court de tennis est proba­ble­ment celui de Wimbledon 2003, où j’ai remporté mon premier titre du Grand Chelem. Ce fut un moment très spécial dans ma vie, le jour où j’ai vu que tous les efforts que j’avais déployés depuis mon enfance avaient porté leurs fruits. Ce fut une journée incroyable pour moi, ma famille et le reste de l’équipe. Un autre moment très spécial a été lorsque je suis devenu n°1 mondial pour la première fois quelques mois plus tard, en 2004. La semaine où elle est devenue offi­cielle a été incroyable, un senti­ment unique qui restera gravé dans ma mémoire pour le reste de ma vie ». Un rappel utile avant de revenir à la compé­ti­tion après plus d’un an d’ab­sence car c’est « fina­le­ment » presque une « nouvelle » carrière qui va débuter.