Lors de sa confé­rence de presse, le Suisse a livré ses impres­sions globales liées à son retour à la compé­ti­tion. Roger était satis­fait de sa ma manière dont il a notam­ment gérer le « money time » : « Je n’ai vrai­ment pas eu l’im­pres­sion que mon jeu était moins perfor­mant sur les points impor­tants. J’ai été capable de jouer comme je le voulais, c’est vrai­ment une bonne sensa­tion. De plus, ne pas avoir réalisé une seule double faute pour mon premier match de plus de 2h20 est aussi un signe que mon genou réagit bien au service, ce qui est crucial. A un moment, je me suis rendu compte que je devais plus monter, j’ai pu le faire, venir au filet et prendre des risques. J’étais explosif » a expliqué le Suisse.

Roger a aussi tenu à insister sur l’autre aspect de sa perfor­mance, avoir tenu 2H20 : « Vous ne pouvez pas reprendre tant que vous n’êtes pas capable de tenir 2h30. C’est aussi simple que ça. Personne ne va courir à votre place. Donc vous devez le faire. Je pense qu’on sous‐estime un peu le tennis à ce niveau‐là. Si je ne cours pas, je ne vais pas gagner un seul point. Vous ne pouvez pas juste aligner les coups gagnants en coup droit et en revers »