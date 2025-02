Décidément, la chance sourit à Félix Auger‐Aliassime sur cet ATP 500 de Doha.

Déjà qualifié pour les quarts de finale sans avoir joué suite au retrait de Medjedovic, le Canadien, opposé ce jeudi à Daniil Medvedev pour une place dans le dernier carré, a vu son adver­saire aban­donner après le premier set.

Le Russe, visi­ble­ment malade, a rapi­de­ment quitté le court en prenant le soin de ne serrer la main ni à l’ar­bitre ni à Auger‐Aliassime.

D’abord surpris par l’at­ti­tude de Medvedev, Félix a ensuite donné des expli­ca­tions lors de l’in­ter­view sur le court.

