ATP - Doha

Fils à Alcaraz après sa lourde défaite en finale : « Ton niveau, c’était une blague aujourd’hui »

Thomas S
Par Thomas S

Arthur Fils avait du mal à trouver les mots tant la perfor­mance de son adver­saire a frôlé la perfection. 

Totalement surclassé par Carlos Alcaraz en finale de l’ATP 500 de Doha ce samedi (6−2, 6–1, en 52 minutes), le Français, à la fois déçu et admi­ratif, a eu quelques mots pour le numéro 1 mondial lors de la céré­monie de remise des prix.

« Cabrón (connard ou salaud en fran­çais), tu as très bien joué. Tu as fait un boulot du tonnerre, mec. Ton niveau, c’était une blague aujourd’hui. Félicitations à toi et ton équipe. Je te souhaite d’en gagner encore beau­coup. Continue comme ça », a lâché Arthur Fils au micro du stade devant un Carlos Alcaraz hilare. 

Publié le samedi 21 février 2026 à 20:37

