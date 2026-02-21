Arthur Fils avait du mal à trouver les mots tant la perfor­mance de son adver­saire a frôlé la perfection.

Totalement surclassé par Carlos Alcaraz en finale de l’ATP 500 de Doha ce samedi (6−2, 6–1, en 52 minutes), le Français, à la fois déçu et admi­ratif, a eu quelques mots pour le numéro 1 mondial lors de la céré­monie de remise des prix.

Arthur Fils to Carlos Alcaraz after losing to him in Doha final :



“Cabrón 😂… you played very good. You made a hell of a job man. It’s a joke. Congrats to you and your team. I wish you many more. Keep going like this.” ❤️ pic.twitter.com/JDyaZNXNhN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 21, 2026

« Cabrón (connard ou salaud en fran­çais), tu as très bien joué. Tu as fait un boulot du tonnerre, mec. Ton niveau, c’était une blague aujourd’hui. Félicitations à toi et ton équipe. Je te souhaite d’en gagner encore beau­coup. Continue comme ça », a lâché Arthur Fils au micro du stade devant un Carlos Alcaraz hilare.

