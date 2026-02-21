AccueilATPATP - DohaFils sur Alcaraz : "Pour l’instant, c'est un autre niveau, je n’y...
ATP - Doha

Fils sur Alcaraz : « Pour l’instant, c’est un autre niveau, je n’y suis pas encore. Je n’y suis pas du tout… Après je vais travailler, voilà »

Arthur Fils est resté positif malgré une défaite sévère, il se projette déjà sur les prochaines échéances et compte bien performer d’au­tant que comme il l’a précisé son dos va très bien.

« J’ai moins bien joué que le reste de cette semaine. Mais lui, il est numéro 1, il n’a pas perdu un match depuis le début de l’année. Je crois qu’on a vu pour­quoi. Pour l’instant, c’est un autre niveau, je n’y suis pas encore. Je n’y suis pas du tout… Après je vais travailler, voilà. Mais là, pour l’instant, je n’y suis pas du tout. Il joue très très bien et je n’ai rien à dire. J’ai manqué de presque tout en soi. Presque tout. C’est un match qui allait vite dès le début… Il met beau­coup de pres­sion. Ça va vite, il joue bien. C’était un peu compliqué, mais ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà, il va falloir regarder le match. Faut voir un peu comment ça se passe, etc »

