Alors que Sportklub semblait indi­quer que Fernando Verdasco joue­rait le rôle de coach de Novak Djokovic lors de l’ATP 500 de Doha (17 au 22 février), le média serbe a démenti cette information.

« Il est bien écrit dans le texte que Verdasco sera le premier à s’en­traîner sur place avec le meilleur joueur de tennis de tous les temps à son arrivée. C’est‐à‐dire qu’ils s’en­traî­ne­ront ensemble car l’Espagnol, même s’il a 41 ans, est encore très en forme », explique le jour­na­liste Vojin Velickovic qui se montre tout de même prudent : « Ou peut‐être qu’il y a quelque chose… »

Selon The Times, Novak Djokovic devrait pour­suivre sa colla­bo­ra­tion avec Andy Murray, qui ne sera en revanche pas présent à Doha. Le Serbe devrait clari­fier la situa­tion autour de ses coachs dès son arrivée au Qatar.

It’s not coaching, it’s trai­ning only. I saw the original source in Serbian



