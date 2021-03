Alors qu’il a signé un beau retour à la compé­ti­tion Richard Gasquet va affronter au prochain tour Andrey Rublev, l’homme en forme du moment. Ce sera une première pour Richie. Interrogé par nos confrères de l’Equipe, sur d’autres grandes premières, le Bittérois s’est souvenu d’un moment mémo­rable, qui restera à tout jamais gravé dans sa mémoire, le jour où il affronté son « premier » russe, un certain Marat Safin. : « Jouer Marat à Monte‐Carlo en 2002, est le plus beau souvenir de ma carrière, vrai­ment. Sans hésiter et de très loin. Safin c’était une star, je le regar­dais à la télé avec mes yeux d’en­fant. Et là, j’ai pas seize ans et je le joue à Monaco ! Putain, Safin quoi ! C’est comme aujourd’hui quand un jeune regarde Mbappé ou Neymar. Bah moi, c’était Safin. En émotion, c’est le souvenir le plus fort, plus que mes demies de Grand Chelem par exemple. Parce que c’était un truc de gosse. En plus je ne m’étais pas troué, j’avais fait un bon match (défaite 6–4, 6–1 contre le n°6 mondial alors qu’il était 589e) »