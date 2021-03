Absent des terrains depuis plus d’un mois, Richard Gasquet soigne son retour lors de l’ATP 250 de Doha. Le Biterrois n’a pas tremblé devant le Slovène Blaz Rola avec une victoire solide en deux sets (6–4‑6–4) en 1h16 de jeu. Constant tout au long du match, le 50e joueur mondial n’a pas concédé une seule balle de break, faisant preuve d’un certain réalisme avec deux breaks obtenus sur trois tenta­tives. Au prochain tour, le Français défiera l’un des joueurs les plus en forme de ces six derniers mois : le Russe Andrey Rublev.

Ce sera leur première confron­ta­tion, « Richie » s’en réjouis­sait déjà : « Je n’ai jamais joué Andrey, il est en grande forme, ce sera un plaisir de décou­vrir son jeu en match, et de voir ce que je peux faire. Je sais que je m’en­traine dur donc ce sera un bon test, j’ai hâte d’y être »