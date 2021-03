Titré il y a deux semaines à Montpellier pour la première fois depuis 2019, David Goffin monte clai­re­ment en puis­sance en ce début de saison. Seulement battu par un excellent Jérémy Chardy à Rotterdam, le Belge s’est ce lundi qualifié pour les huitièmes de finale à Doha après une victoire expresse sur Filip Krajinovic. À l’issue de la rencontre, l’ac­tuel 14e joueur mondial s’est exprimé sur les condi­tions au Qatar et son niveau de jeu.

« Je me sens bien. J’apprécie beau­coup le court. Je me sens plus détendu, confiant dans mes coups, confiant dans mon service. Je sers bien, je relance bien, je suis solide, je me sens fort pour le moment et c’est génial. J’ai plus de confiance dans la recherche des zones, donc je suis plus agressif. Je pense que mes adver­saires le sentent, ils ressentent plus de pression. »