S’il s’est sorti des quali­fi­ca­tions à Doha en écar­tant le redou­table Maxime Cressy (6−4, 6–4), le Français Hugo Grenier a connu de grosses diffi­cultés au service à cause des fortes bour­rasques de vent.

« Clairement, dans ces condi­tions, on ne peut pas servir. D’habitude, j’aime bien m’ap­puyer sur mon service mais là, j’avais l’im­pres­sion de ne pas maîtriser grand‐chose. J’avais décidé de changer mon lancer de balle, de lancer un peu plus bas. Au début c’était très bien. Puis, avec la tension et la pres­sion, j’avais l’im­pres­sion que le carré de service était minus­cule. C’était impos­sible de la mettre dedans en deuxième… Parfois, j’avais l’im­pres­sion de servir comme un 15⁄ 5 . C’était méga dur ! », a raconté le 148e mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.

A noter qu’il affron­tera Tallon Griekspoor au premier tour.