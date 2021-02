Le tour­noi de Doha débute dans 10 jours. L’événement prin­ci­pal sera bien évi­dem­ment le retour du Maestro à la com­pé­ti­tion. Absent des ter­rains depuis plus d’un an, Roger Federer a l’air impa­tient de reprendre du ser­vice. Sur twit­ter, le joueur Suisse a d’ailleurs pos­té une pho­to de lui sur un ter­rain de ten­nis, visi­ble­ment heu­reux à l’i­dée de jouer le tour­noi de Doha. Il lance pour l’oc­ca­sion le compte à rebours jus­qu’à Doha… soit un peu plus d’une semaine à patienter !