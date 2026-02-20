Jakub Mensik a frappé un grand coup en s’offrant Jannik Sinner en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha (7–6[3], 2–6, 6–3).
Vainqueur du Masters 1000 de Miami l’an dernier, grâce à une victoire en finale contre Novak Djokovic, le Tchèque de 20 ans, 16e mondial, n’a caché ses ambitions en conférence de presse après son succès contre le numéro 2 mondial.
« Dans le deuxième set, j’ai un peu baissé d’énergie. Mais je suis content d’avoir bien servi à la fin du premier set et du troisième. Mes échanges de fond de court étaient de plus en plus fluides. Je suis donc ravi d’avoir trouvé mon rythme et d’avoir pu remporter cette victoire. C’était un combat très difficile, physiquement et mentalement. Jannik et Carlos sont les meilleurs joueurs de tennis au monde, et puis il y a nous, les autres. Battre l’un d’eux renforce la confiance et prouve qu’on est sur la bonne voie. Alors, bien sûr, je ferai de mon mieux pour suivre leurs traces et atteindre leur niveau. »
Pour tenter d’enchaîner et de se qualifier en finale, Jakub Mensik va désormais affronter le Français Arthur Fils.
Publié le vendredi 20 février 2026 à 10:28