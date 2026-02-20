AccueilATPATP - DohaJakub Mensik, après sa victoire contre Jannik Sinner : "Lui et Carlos...
ATP - Doha

Jakub Mensik, après sa victoire contre Jannik Sinner : « Lui et Carlos Alcaraz sont les meilleurs joueurs au monde, et puis il y a nous, les autres… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Jakub Mensik a frappé un grand coup en s’of­frant Jannik Sinner en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha (7–6[3], 2–6, 6–3).

Vainqueur du Masters 1000 de Miami l’an dernier, grâce à une victoire en finale contre Novak Djokovic, le Tchèque de 20 ans, 16e mondial, n’a caché ses ambi­tions en confé­rence de presse après son succès contre le numéro 2 mondial. 

« Dans le deuxième set, j’ai un peu baissé d’énergie. Mais je suis content d’avoir bien servi à la fin du premier set et du troi­sième. Mes échanges de fond de court étaient de plus en plus fluides. Je suis donc ravi d’avoir trouvé mon rythme et d’avoir pu remporter cette victoire. C’était un combat très diffi­cile, physi­que­ment et menta­le­ment. Jannik et Carlos sont les meilleurs joueurs de tennis au monde, et puis il y a nous, les autres. Battre l’un d’eux renforce la confiance et prouve qu’on est sur la bonne voie. Alors, bien sûr, je ferai de mon mieux pour suivre leurs traces et atteindre leur niveau. »

Pour tenter d’en­chaîner et de se quali­fier en finale, Jakub Mensik va désor­mais affronter le Français Arthur Fils. 

Publié le vendredi 20 février 2026 à 10:28

