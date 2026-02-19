Alors qu’il ne l’avait encore jamais affronté, et qu’il ne s’était même jamais entraîné avec lui, Jakub Mensik s’est offert Jannik Sinner en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha (7–6[3], 2–6, 6–3).
Le Tchèque de 20 ans, 16e mondial, a raconté sa victoire lors de l’interview sur le court.
Question : « On voit tant de joueurs se rapprocher du top 2. Mais ils ne franchissent pas la ligne. Comment avez‐vous franchi la ligne ? »
Jakub Mensik : « Honnêtement, je ne sais pas… Bien sûr, avant le match, je connaissais les qualités de Jannik. C’est un type formidable. Un grand champion. Ce qu’il a déjà accompli dans sa jeune carrière est assez impressionnant. Je savais que ça allait être difficile. Mais même avec cette pensée en tête, je suis venu pour gagner le match. J’avais vraiment un état d’esprit gagnant. J’ai plutôt bien servi, même si les conditions commençaient à ralentir pendant la nuit. Ce fut une bataille mentale très difficile. Après le deuxième set, j’ai un peu baissé en énergie, mais je suis vraiment content d’être revenu après la pause toilettes. Dès le début du troisième set, j’ai recommencé à bien servir. Je suis simplement heureux de la performance que j’ai réalisée aujourd’hui. »
Jakub Mensik on beating Sinner in Doha— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 19, 2026
“We see so many players get close to the top 2. But they don’t get over the line. How did you get over the line ?
Jakub : “I don’t know to be honest. Of course before the match I knew about Jannik’s qualities. He’s a great guy. A great… pic.twitter.com/WdIpfmfUzy
En demi‐finales, Jakub Mensik affrontera le Français Arthur Fils.
Publié le jeudi 19 février 2026 à 23:14