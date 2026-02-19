Alors qu’il ne l’avait encore jamais affronté, et qu’il ne s’était même jamais entraîné avec lui, Jakub Mensik s’est offert Jannik Sinner en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha (7–6[3], 2–6, 6–3).

Le Tchèque de 20 ans, 16e mondial, a raconté sa victoire lors de l’in­ter­view sur le court.

Question : « On voit tant de joueurs se rappro­cher du top 2. Mais ils ne fran­chissent pas la ligne. Comment avez‐vous franchi la ligne ? »

Jakub Mensik : « Honnêtement, je ne sais pas… Bien sûr, avant le match, je connais­sais les qualités de Jannik. C’est un type formi­dable. Un grand cham­pion. Ce qu’il a déjà accompli dans sa jeune carrière est assez impres­sion­nant. Je savais que ça allait être diffi­cile. Mais même avec cette pensée en tête, je suis venu pour gagner le match. J’avais vrai­ment un état d’es­prit gagnant. J’ai plutôt bien servi, même si les condi­tions commen­çaient à ralentir pendant la nuit. Ce fut une bataille mentale très diffi­cile. Après le deuxième set, j’ai un peu baissé en énergie, mais je suis vrai­ment content d’être revenu après la pause toilettes. Dès le début du troi­sième set, j’ai recom­mencé à bien servir. Je suis simple­ment heureux de la perfor­mance que j’ai réalisée aujourd’hui. »

Jakub Mensik on beating Sinner in Doha



“We see so many players get close to the top 2. But they don’t get over the line. How did you get over the line ?



Jakub : “I don’t know to be honest. Of course before the match I knew about Jannik’s quali­ties. He’s a great guy. A great… pic.twitter.com/WdIpfmfUzy — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 19, 2026

En demi‐finales, Jakub Mensik affron­tera le Français Arthur Fils.