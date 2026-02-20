Et si c’était lui, le troi­sième homme derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ? S’il est évidem­ment encore trop tôt pour l’af­firmer, Jakub Mensik possède en tout cas toutes les armes pour occuper ce rôle.

Un peu moins d’un an après avoir surpris tout le monde en battant Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Miami, le Tchèque de 20 ans s’est cette fois offert Jannik Sinner, ce jeudi, en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha.

Une victoire énorme pour l’ac­tuel 16e mondial qui est revenu en confé­rence de presse sur les circons­tances de ce petit exploit.

« Notre travail, avec tous les autres joueurs, consiste à essayer de les (Alcaraz et Sinner) rattraper et de suivre leurs traces. Ce qu’ils font est incroyable. Je ne sais pas si Jannik n’était pas dans son meilleur jour aujourd’hui (jeudi). Au tie‐break, j’ai réussi à placer unique­ment des premiers services, ce qui m’a beau­coup aidé. Il a de son côté commis une erreur, et cela lui a coûté cher. Jannik et Carlos sont actuel­le­ment les meilleurs au monde. Puis viennent tous les autres. Battre l’un d’entre eux donne certai­ne­ment une bonne dose de confiance. Cela vous montre que vous travaillez bien. »