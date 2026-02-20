AccueilATPATP - DohaJannik Sinner dévoile le tournoi qu'il veut vraiment remporter en 2026 :...
ATP - Doha

Jannik Sinner dévoile le tournoi qu’il veut vrai­ment remporter en 2026 : « C’est l’un de mes prin­ci­paux objectifs »

Thomas S
Par Thomas S

-

612

De passage en confé­rence de presse après sa défaite surprise face à Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, Jannik Sinner ne semblait pas plus abattu que cela.

S’il a reconnu qu’il traver­sait une période un peu compli­quée, il en a profité pour dévoiler l’un de ses prin­ci­paux objec­tifs en 2026. Et sans surprise, après avoir échoué de très peu en 2025 (défait par son grand rival, Carlos Alcaraz, après avoir eu trois balles de match), l’Italien a ciblé Roland‐Garros. 

« L’un de mes prin­ci­paux objec­tifs sera Roland Garros, mais cet objectif est encore loin. Nous avons vu que tous les joueurs ont connu des diffi­cultés au cours de leur carrière, mais je n’ap­pel­le­rais pas cela des « diffi­cultés » (il sourit, ndlr), j’ai seule­ment perdu quelques matchs. Je dois aussi me souvenir de ce que j’ai accompli au cours des trois dernières années, pendant lesquelles j’ai remporté beau­coup de matchs et en ai perdu peu. La confiance pour bien jouer au tennis est là, elle est bien présente. Indian Wells est géné­ra­le­ment un tournoi où j’ai un peu de mal, nous verrons ce qui se passera là‐bas, tandis qu’à Miami, j’ai toujours bien joué. Ensuite, la saison sur terre battue commen­cera. J’essaie d’ajouter quelques nouveautés, aujourd’hui elles n’ont pas fonc­tionné aussi bien que je l’au­rais souhaité, mais tous les jours ne se ressemblent pas. »

Publié le vendredi 20 février 2026 à 16:16

Article précédent
Alcaraz : « J’ai certains adver­saires qui me servent de réfé­rence pour m’amé­liorer, ils me voient peut‐être de la même manière : comme un miroir pour voir ce qu’ils peuvent faire mieux »
Article suivant
Maylin répond à Mahut sur Moïse Kouamé : « Non mais sans rire, c’est quoi ce discours néan­der­ta­lien ? On a l’im­pres­sion que Gasquet et sa une de Tennis Magazine quand il avait 9 ans a trau­ma­tisé le tennis français »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.