De passage en confé­rence de presse après sa défaite surprise face à Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, Jannik Sinner ne semblait pas plus abattu que cela.

S’il a reconnu qu’il traver­sait une période un peu compli­quée, il en a profité pour dévoiler l’un de ses prin­ci­paux objec­tifs en 2026. Et sans surprise, après avoir échoué de très peu en 2025 (défait par son grand rival, Carlos Alcaraz, après avoir eu trois balles de match), l’Italien a ciblé Roland‐Garros.

« L’un de mes prin­ci­paux objec­tifs sera Roland Garros, mais cet objectif est encore loin. Nous avons vu que tous les joueurs ont connu des diffi­cultés au cours de leur carrière, mais je n’ap­pel­le­rais pas cela des « diffi­cultés » (il sourit, ndlr), j’ai seule­ment perdu quelques matchs. Je dois aussi me souvenir de ce que j’ai accompli au cours des trois dernières années, pendant lesquelles j’ai remporté beau­coup de matchs et en ai perdu peu. La confiance pour bien jouer au tennis est là, elle est bien présente. Indian Wells est géné­ra­le­ment un tournoi où j’ai un peu de mal, nous verrons ce qui se passera là‐bas, tandis qu’à Miami, j’ai toujours bien joué. Ensuite, la saison sur terre battue commen­cera. J’essaie d’ajouter quelques nouveautés, aujourd’hui elles n’ont pas fonc­tionné aussi bien que je l’au­rais souhaité, mais tous les jours ne se ressemblent pas. »