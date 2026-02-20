De passage en conférence de presse après sa défaite surprise face à Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, Jannik Sinner ne semblait pas plus abattu que cela.
S’il a reconnu qu’il traversait une période un peu compliquée, il en a profité pour dévoiler l’un de ses principaux objectifs en 2026. Et sans surprise, après avoir échoué de très peu en 2025 (défait par son grand rival, Carlos Alcaraz, après avoir eu trois balles de match), l’Italien a ciblé Roland‐Garros.
« L’un de mes principaux objectifs sera Roland Garros, mais cet objectif est encore loin. Nous avons vu que tous les joueurs ont connu des difficultés au cours de leur carrière, mais je n’appellerais pas cela des « difficultés » (il sourit, ndlr), j’ai seulement perdu quelques matchs. Je dois aussi me souvenir de ce que j’ai accompli au cours des trois dernières années, pendant lesquelles j’ai remporté beaucoup de matchs et en ai perdu peu. La confiance pour bien jouer au tennis est là, elle est bien présente. Indian Wells est généralement un tournoi où j’ai un peu de mal, nous verrons ce qui se passera là‐bas, tandis qu’à Miami, j’ai toujours bien joué. Ensuite, la saison sur terre battue commencera. J’essaie d’ajouter quelques nouveautés, aujourd’hui elles n’ont pas fonctionné aussi bien que je l’aurais souhaité, mais tous les jours ne se ressemblent pas. »
Publié le vendredi 20 février 2026 à 16:16