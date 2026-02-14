AccueilATPATP - DohaJannik Sinner fait passer un message : "Ma défaite contre Novak Djokovic...
Jannik Sinner fait passer un message : « Ma défaite contre Novak Djokovic il y a deux semaines m’a beau­coup appris »

Battu par Novak Djokovic le 30 janvier dernier en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner va reprendre la compé­ti­tion sur l’ATP 500 de Doha la semaine prochaine (du 16 au 21 février). 

Arrivé au Qatar, où il connaît son parcours poten­tiel jusqu’en finale, le numéro 2 mondial est revenu au micro de Sky Sports sur défaite à Melbourne et les ensei­gne­ments qu’il en a tirés. 

« Cela (la défaite contre Novak) m’a beau­coup appris. J’ai eu mes chances, mais parfois, les choses ne se passent pas comme on l’es­père. C’est le sport. Mais nous modi­fions de tout petits détails sur le court et il faut du temps pour qu’ils deviennent natu­rels », a expliqué l’Italien. 

La concur­rence est prévenue ! 

