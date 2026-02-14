Battu par Novak Djokovic le 30 janvier dernier en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner va reprendre la compétition sur l’ATP 500 de Doha la semaine prochaine (du 16 au 21 février).
Arrivé au Qatar, où il connaît son parcours potentiel jusqu’en finale, le numéro 2 mondial est revenu au micro de Sky Sports sur défaite à Melbourne et les enseignements qu’il en a tirés.
« Cela (la défaite contre Novak) m’a beaucoup appris. J’ai eu mes chances, mais parfois, les choses ne se passent pas comme on l’espère. C’est le sport. Mais nous modifions de tout petits détails sur le court et il faut du temps pour qu’ils deviennent naturels », a expliqué l’Italien.
Jannik Sinner said he’s changing tiny details in his game.— jannik sinner files (@jannik_files) February 14, 2026
🦊: “It (the loss to Novak) taught me a lot. I had my chances and sometimes it doesn’t go as one hopes. This is sport.
But, we’re changing tiny tiny details on court and it takes time to make them become normal.” pic.twitter.com/T96jmgiXbZ
La concurrence est prévenue !
Publié le samedi 14 février 2026 à 15:54