Battu par Novak Djokovic le 30 janvier dernier en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner va reprendre la compé­ti­tion sur l’ATP 500 de Doha la semaine prochaine (du 16 au 21 février).

Arrivé au Qatar, où il connaît son parcours poten­tiel jusqu’en finale, le numéro 2 mondial est revenu au micro de Sky Sports sur défaite à Melbourne et les ensei­gne­ments qu’il en a tirés.

« Cela (la défaite contre Novak) m’a beau­coup appris. J’ai eu mes chances, mais parfois, les choses ne se passent pas comme on l’es­père. C’est le sport. Mais nous modi­fions de tout petits détails sur le court et il faut du temps pour qu’ils deviennent natu­rels », a expliqué l’Italien.

Jannik Sinner said he’s chan­ging tiny details in his game.



🦊: “It (the loss to Novak) taught me a lot. I had my chances and some­times it doesn’t go as one hopes. This is sport.



But, we're chan­ging tiny tiny details on court and it takes time to make them become normal."

La concur­rence est prévenue !