ATP - Doha

Jannik Sinner : « J’ai modifié mon programme d’en­traî­ne­ment pour me concen­trer plus parti­cu­liè­re­ment sur le ski »

Par Baptiste Mulatier

De retour à la compé­ti­tion la semaine prochaine à Doha (du 16 au 21 février), un peu plus de quinze jours après sa défaite face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner profite malgré tout de son temps libre pour suivre les Jeux Olympiques d’hiver, orga­nisés cette année en Italie.

Passionné de ski, l’Italien n’a cache pas son enthou­siasme en confé­rence de presse au Qatar. 

« Je regarde beau­coup de compé­ti­tions, j’ai même modifié mon programme d’en­traî­ne­ment pour me concen­trer plus parti­cu­liè­re­ment sur le ski. C’est incroyable. Voir tous ces athlètes au sommet de leur art, tant de surprises, posi­tives comme néga­tives. C’est vrai­ment fasci­nant d’ob­server cette tension de l’ex­té­rieur », a déclaré le numéro 2 mondial, qui affron­tera Tomas Machac au premier tour. 

Publié le dimanche 15 février 2026 à 18:29

