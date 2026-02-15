De retour à la compétition la semaine prochaine à Doha (du 16 au 21 février), un peu plus de quinze jours après sa défaite face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner profite malgré tout de son temps libre pour suivre les Jeux Olympiques d’hiver, organisés cette année en Italie.
Passionné de ski, l’Italien n’a cache pas son enthousiasme en conférence de presse au Qatar.
« Je regarde beaucoup de compétitions, j’ai même modifié mon programme d’entraînement pour me concentrer plus particulièrement sur le ski. C’est incroyable. Voir tous ces athlètes au sommet de leur art, tant de surprises, positives comme négatives. C’est vraiment fascinant d’observer cette tension de l’extérieur », a déclaré le numéro 2 mondial, qui affrontera Tomas Machac au premier tour.
Publié le dimanche 15 février 2026 à 18:29