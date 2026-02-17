L’Italien s’ex­prime rare­ment sur sa vie personnelle.

C’est ce qu’il a pour­tant fait à Doha à la surprise générale.

Il a donc évoqué comment il pouvait gérer sa rela­tion avec ses parents avec la vie qu’il mène sur le circuit.

« Je n’ai plus 13 ans, je ne suis plus à cet âge où l’on appelle ses parents tous les jours. Nous avons une rela­tion très apaisée, mes parents et mon frère et moi. Il y a des semaines où l’on se parle tous les deux jours, et d’autres où l’on ne se parle pas pendant des semaines, et cela me semble tout à fait normal. J’ai mon rythme de vie et ils ont le leur. J’aimerais que mes parents puissent venir me voir plus souvent aux tour­nois, mais je comprends leur situa­tion, c’est comme ça, et je l’ac­cepte. Je suis sûr qu’ils me trouvent assez mature et capable de gérer la situa­tion »