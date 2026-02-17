L’Italien s’exprime rarement sur sa vie personnelle.
C’est ce qu’il a pourtant fait à Doha à la surprise générale.
Il a donc évoqué comment il pouvait gérer sa relation avec ses parents avec la vie qu’il mène sur le circuit.
« Je n’ai plus 13 ans, je ne suis plus à cet âge où l’on appelle ses parents tous les jours. Nous avons une relation très apaisée, mes parents et mon frère et moi. Il y a des semaines où l’on se parle tous les deux jours, et d’autres où l’on ne se parle pas pendant des semaines, et cela me semble tout à fait normal. J’ai mon rythme de vie et ils ont le leur. J’aimerais que mes parents puissent venir me voir plus souvent aux tournois, mais je comprends leur situation, c’est comme ça, et je l’accepte. Je suis sûr qu’ils me trouvent assez mature et capable de gérer la situation »
