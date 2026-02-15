AccueilATPATP - DohaJannik Sinner : "Je suis un jeune homme de 24 ans, je...
Jannik Sinner : « Je suis un jeune homme de 24 ans, je veux juste jouer un bon tennis partout dans le monde. Parfois, perdre fait partie du jeu, même si ce n’est pas facile à accepter, c’est comme ça »

Jean Muller

Quand on est respon­sable de l’avenir du tennis ou presque, on se doit d’être bon sur le court mais aussi de temps en temps, bon en dehors. 

Visiblement Jannik Sinner va très souvent se contenter de rester perfor­mant raquette à la main. 

En effet, plus le temps passe, plus ses sorties média­tique sont assez plates et sans relief. De ce côté là, il ressemble à Pete Sampras. Pourtant on imagine qu’il est forcé­ment conseillé par un staff expert en la matière. 

Arrivé à Doha, il a encore enfoncé quelques portes ouvertes lors de sa première prise de parole.

« Je suis un jeune homme de 24 ans, je veux juste jouer un bon tennis partout dans le monde. Parfois, perdre fait partie du jeu, même si ce n’est pas facile à accepter, c’est comme ça. Maintenant, essayons de nous remettre en route, de ressentir à nouveau la pres­sion du tournoi et voyons comment ça se passe »

Publié le dimanche 15 février 2026 à 08:20

