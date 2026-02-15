Quand on est responsable de l’avenir du tennis ou presque, on se doit d’être bon sur le court mais aussi de temps en temps, bon en dehors.
Visiblement Jannik Sinner va très souvent se contenter de rester performant raquette à la main.
En effet, plus le temps passe, plus ses sorties médiatique sont assez plates et sans relief. De ce côté là, il ressemble à Pete Sampras. Pourtant on imagine qu’il est forcément conseillé par un staff expert en la matière.
Arrivé à Doha, il a encore enfoncé quelques portes ouvertes lors de sa première prise de parole.
“sono un ragazzo di 24 anni, voglio solo giocare un buon tennis in qualsiasi parte del mondo. a volte perdere ci sta anche se non è facile da accettare, è andata come è andata. adesso cerchiamo di rimetterci in moto, di sentire di nuovo la pressione da torneo e vediamo come va”🍀 pic.twitter.com/VKJ7Bx3qGQ— ☾ sab (@signofhsab) February 14, 2026
« Je suis un jeune homme de 24 ans, je veux juste jouer un bon tennis partout dans le monde. Parfois, perdre fait partie du jeu, même si ce n’est pas facile à accepter, c’est comme ça. Maintenant, essayons de nous remettre en route, de ressentir à nouveau la pression du tournoi et voyons comment ça se passe »
Publié le dimanche 15 février 2026 à 08:20