Trois semaines après sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, le numéro 2 mondial a été battu ce jeudi soir par Jakub Mensik (7–6(3), 2–6, 6–3) en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha.

Si son entame de saison est en deçà des attentes, l’Italien refuse toute­fois de céder à l’inquiétude. Dans des propos relayés par Ubitennis, il a relativisé :

« Chaque joueur connaît des hauts et des bas. J’ai connu deux années incroyables et je traverse main­te­nant un petit passage à vide, mais cela ne m’in­quiète pas. Je sais que je peux mieux jouer, mais Jakub a très bien joué et très bien servi. Dans notre métier, nous connais­sons tous des hauts et des bas, je ne m’in­quiète pas. Nous essayons de nous améliorer à chaque tournoi auquel je parti­cipe : je voudrais aller le plus loin possible, mais il est normal de traverser des moments diffi­ciles, j’en ai connu d’autres encore plus diffi­ciles dans le passé. Je sais comment revenir. »