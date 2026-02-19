Après avoir battu le 31e joueur mondial Tomas Machac lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Doha (6−1, 6–4), Jannik Sinner a écarté le 53e mondial Alexei Popyrin (6−3, 7–5) pour se quali­fier en quarts de finale.

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa dernière victoire, le numéro 2 mondial a expliqué sa menta­lité et notam­ment sa manière d’en­caisser les défaites les plus dures, comme face à Carlos Alcaraz en finale de Roland‐Garros ou contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie.

« Mon approche du tennis est que nous menons aussi une vie normale. Je crois que nous vivons des situa­tions, des moments et des émotions. Il en va de même pour le tennis. Nous avons des moments fantas­tiques et des moments diffi­ciles. Nous avons des moments tristes et des moments heureux. Ce n’est qu’un épisode à chaque fois. Lorsque je subis des défaites diffi­ciles, pour moi, ce n’est qu’un moment. Le mieux, c’est toujours de gagner, mais on ne peut pas toujours gagner. Je crois que j’ai une équipe fantas­tique derrière moi. J’ai une famille, qui est bien plus impor­tante que tout le reste. Je place le tennis au premier plan, quoi qu’il arrive. C’est mon choix, et c’est celui que je ferai toujours, jusqu’à ce que j’ar­rête de jouer. J’espère pouvoir jouer encore pendant de nombreuses années. Mais cela ne signifie pas que nous ne vivons pas d’émo­tions. Après les défaites diffi­ciles, j’es­saie de réflé­chir et de comprendre ce que je peux améliorer. Au final, quand je termi­nerai ma carrière, je ne veux juste pas avoir ce regret de ne pas avoir fait plus. Si mon poten­tiel est de gagner tels titres, c’est très bien. Si je gagne plus, c’est très bien. Je veux juste maxi­miser mon poten­tiel et voir jusqu’où je peux aller. »

Pour une place dans le dernier carré l’ATP 500 qatari, Jannik Sinner va affronter le talen­tueux Jakub Mensik (16e mondial à 20 ans), qu’il n’a encore jamais affronté.