Après deux victoires rela­ti­ve­ment faciles face à Tomas Machac et Alexei Popyrin sur l’ATP 500 de Doha, Jannik Sinner va affronter l’un des hommes en forme de ce début de saison, Jakub Mensik.

Vainqueur du tournoi d’Auckland en tout début d’année puis à un forfait malheu­reux avant un huitième de finale qui s’an­non­çait très inté­res­sant face à Novak Djokovic à l’Open d’Australie, le joueur tchèque repré­sente un premier vrai défi pour l’ac­tuel 2e mondial, qui a d’ailleurs révélé en confé­rence de presse qu’il ne s’était jamais entraîné avec lui, en plus de ne l’avoir jamais affronté.

« Chaque jour est diffé­rent, alors voyons ce qui va se passer. Évidemment, je veux m’amé­liorer. J’ai commis quelques erreurs dans le deuxième set, mais c’est normal, on ne peut pas toujours jouer à son meilleur niveau. J’ai hâte d’y être. C’est un adver­saire et un joueur avec lequel nous ne nous sommes jamais entraînés ensemble, donc c’est aussi quelque chose de complè­te­ment nouveau pour moi. C’est un joueur très talen­tueux. Il est très fort physi­que­ment et il a un excellent coup des deux côtés. Ce sera un match très, très diffi­cile. Mais voyons ce qui va se passer. »