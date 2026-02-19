Après deux victoires relativement faciles face à Tomas Machac et Alexei Popyrin sur l’ATP 500 de Doha, Jannik Sinner va affronter l’un des hommes en forme de ce début de saison, Jakub Mensik.
Vainqueur du tournoi d’Auckland en tout début d’année puis à un forfait malheureux avant un huitième de finale qui s’annonçait très intéressant face à Novak Djokovic à l’Open d’Australie, le joueur tchèque représente un premier vrai défi pour l’actuel 2e mondial, qui a d’ailleurs révélé en conférence de presse qu’il ne s’était jamais entraîné avec lui, en plus de ne l’avoir jamais affronté.
« Chaque jour est différent, alors voyons ce qui va se passer. Évidemment, je veux m’améliorer. J’ai commis quelques erreurs dans le deuxième set, mais c’est normal, on ne peut pas toujours jouer à son meilleur niveau. J’ai hâte d’y être. C’est un adversaire et un joueur avec lequel nous ne nous sommes jamais entraînés ensemble, donc c’est aussi quelque chose de complètement nouveau pour moi. C’est un joueur très talentueux. Il est très fort physiquement et il a un excellent coup des deux côtés. Ce sera un match très, très difficile. Mais voyons ce qui va se passer. »
Publié le jeudi 19 février 2026 à 16:01