Deux semaines et demi après sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner faisait son retour à la compé­ti­tion ce lundi à Doha.

Le numéro 2 mondial n’a pas du tout tremblé face au 31e joueur mondial, Tomas Machac, qu’il a battu en deux sets et 1h11 de jeu : 6–1, 6–4.

« Excellente perfor­mance aujourd’hui (lundi). Il y avait beau­coup de vent et il était diffi­cile de trouver le rythme, mais j’ai bien commencé, j’ai été agressif en réponse et j’ai bien servi. Ce fut une journée posi­tive. Tout n’a pas fonc­tionné à cause du vent, mais tacti­que­ment, j’ai fait un excellent match, toujours avec inten­sité », a réagi Sinner dans des propos rapportés par Ubitennis après sa victoire au premier tour.

En huitièmes de finale, le quadruple lauréat en Grand Chelem affron­tera Alexei Popyrin (53e mondial).