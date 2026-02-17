Deux semaines et demi après sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner faisait son retour à la compétition ce lundi à Doha.
Le numéro 2 mondial n’a pas du tout tremblé face au 31e joueur mondial, Tomas Machac, qu’il a battu en deux sets et 1h11 de jeu : 6–1, 6–4.
« Excellente performance aujourd’hui (lundi). Il y avait beaucoup de vent et il était difficile de trouver le rythme, mais j’ai bien commencé, j’ai été agressif en réponse et j’ai bien servi. Ce fut une journée positive. Tout n’a pas fonctionné à cause du vent, mais tactiquement, j’ai fait un excellent match, toujours avec intensité », a réagi Sinner dans des propos rapportés par Ubitennis après sa victoire au premier tour.
En huitièmes de finale, le quadruple lauréat en Grand Chelem affrontera Alexei Popyrin (53e mondial).
Publié le mardi 17 février 2026 à 12:59