AccueilATPATP - DohaJannik Sinner : "Tout n'a pas fonctionné à cause du vent"
ATP - Doha

Jannik Sinner : « Tout n’a pas fonc­tionné à cause du vent »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

394

Deux semaines et demi après sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner faisait son retour à la compé­ti­tion ce lundi à Doha. 

Le numéro 2 mondial n’a pas du tout tremblé face au 31e joueur mondial, Tomas Machac, qu’il a battu en deux sets et 1h11 de jeu : 6–1, 6–4.

« Excellente perfor­mance aujourd’hui (lundi). Il y avait beau­coup de vent et il était diffi­cile de trouver le rythme, mais j’ai bien commencé, j’ai été agressif en réponse et j’ai bien servi. Ce fut une journée posi­tive. Tout n’a pas fonc­tionné à cause du vent, mais tacti­que­ment, j’ai fait un excellent match, toujours avec inten­sité », a réagi Sinner dans des propos rapportés par Ubitennis après sa victoire au premier tour. 

En huitièmes de finale, le quadruple lauréat en Grand Chelem affron­tera Alexei Popyrin (53e mondial). 

Publié le mardi 17 février 2026 à 12:59

Article précédent
Musetti victime d’un nouveau coup dur, vingt jours après son terrible abandon contre Djokovic
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.