Mené 4–2 avec une balle de double break contre lui dans le troi­sième et dernier set, Jiri Lehecka a trouvé les ressources pour recoller au score et fina­le­ment l’emporter face à Carlos Alcaraz médusé et impuissant.

Interrogé en confé­rence de presse d’après match sur ses senti­ments à ce moment du match, le Tchèque a confié avoir toujours cru en ses chances.

« Je me suis dit qu’il ne fallait pas lâcher. J’ai trouvé qu’il ne servait pas si bien que ça et que je fini­rais par avoir ma chance de remonter mon break dans le troi­sième set. Je savais que je devais conti­nuer à jouer mon jeu et à être agressif. Je savais que je pouvais faire de bons points et l’emporter. »