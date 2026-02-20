Sacré à l’Open d’Australie et demi‐finaliste à Doha, Carlos Alcaraz poursuit son début de saison parfait : dix victoires consécutives et aucune défaite en 2026.
Jeudi, en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, Karen Khachanov a pourtant cru pouvoir enrayer la machine en s’adjugeant la première manche face au numéro 1 mondial. Mais c’était sans compter sur la capacité de réaction et d’adaptation hors normes de l’Espagnol, toujours capable d’élever son niveau dans les moments brûlants. Une nouvelle fois, Carlos Alcaraz a renversé la situation avec autorité.
Comme Arthur Rinderknech et Valentin Royer avant lui cette semaine, Khachanov, battu pour la sixième fois en autant de duels face à « Carlitos », a fait passer à ce dernier lors de la traditionnelle poignée de main au filet.
Khachanov : « Tu ne te fatigues jamais ?«
Alcaraz : « J’essaie de ne pas l’être«
Khachanov : « Une fois, sois fatigué. Une fois. »
Un échange très sympathique entre les deux hommes qui avaient le sourire.
Karen Khachanov to Carlos Alcaraz at the net after their match in Doha— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 19, 2026
Karen : “You never get tired ? You never get tired?”
Carlos : “I try to not”
Karen : “One time get tired. One time.”
Pour une place en finale, Carlos Alcaraz va désormais retrouver Andrey Rublev, qu’il a dominé à quatre reprises fois en cinq confrontations.
Publié le vendredi 20 février 2026 à 08:49