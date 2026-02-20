Sacré à l’Open d’Australie et demi‐finaliste à Doha, Carlos Alcaraz pour­suit son début de saison parfait : dix victoires consé­cu­tives et aucune défaite en 2026.

Jeudi, en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, Karen Khachanov a pour­tant cru pouvoir enrayer la machine en s’adjugeant la première manche face au numéro 1 mondial. Mais c’était sans compter sur la capa­cité de réac­tion et d’adaptation hors normes de l’Espagnol, toujours capable d’élever son niveau dans les moments brûlants. Une nouvelle fois, Carlos Alcaraz a renversé la situa­tion avec autorité.

Comme Arthur Rinderknech et Valentin Royer avant lui cette semaine, Khachanov, battu pour la sixième fois en autant de duels face à « Carlitos », a fait passer à ce dernier lors de la tradi­tion­nelle poignée de main au filet.

Khachanov : « Tu ne te fatigues jamais ?«

Alcaraz : « J’essaie de ne pas l’être«

Khachanov : « Une fois, sois fatigué. Une fois. »

Un échange très sympa­thique entre les deux hommes qui avaient le sourire.

Pour une place en finale, Carlos Alcaraz va désor­mais retrouver Andrey Rublev, qu’il a dominé à quatre reprises fois en cinq confrontations.