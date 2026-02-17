L’ancienne joueuse russe est venue au secours d’Alcaraz et Sinner, vive­ment criti­qués après que la Gazzeta dello Sport a révélé qu’ils avaient reçu un chèque de 1,2 millions d’euros pour parti­ciper à l’ATP500 de Doha.

Pour Svetlana, tout cela est normal, c’est ce qu’elle a dit sur sa chaine Telegram.

« Lorsqu’un tournoi est petit et qu’il réunit des joueurs de haut niveau, cela signifie que ces derniers ont d’autres moti­va­tions que les points et les gains : je parle de bonus. Généralement, ce sont les tour­nois qui sont mal posi­tionnés dans le calen­drier qui rapportent le plus. Alors, si cela ne perturbe pas trop votre emploi du temps et que vous avez l’op­por­tu­nité de gagner un peu d’argent en plus, pour­quoi ne pas y parti­ciper. Le motif des orga­ni­sa­teurs est égale­ment clair : deux joueurs de haut niveau qui atti­re­ront assu­ré­ment les fans dans les tribunes »