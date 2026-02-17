L’ancienne joueuse russe est venue au secours d’Alcaraz et Sinner, vivement critiqués après que la Gazzeta dello Sport a révélé qu’ils avaient reçu un chèque de 1,2 millions d’euros pour participer à l’ATP500 de Doha.
Pour Svetlana, tout cela est normal, c’est ce qu’elle a dit sur sa chaine Telegram.
« Lorsqu’un tournoi est petit et qu’il réunit des joueurs de haut niveau, cela signifie que ces derniers ont d’autres motivations que les points et les gains : je parle de bonus. Généralement, ce sont les tournois qui sont mal positionnés dans le calendrier qui rapportent le plus. Alors, si cela ne perturbe pas trop votre emploi du temps et que vous avez l’opportunité de gagner un peu d’argent en plus, pourquoi ne pas y participer. Le motif des organisateurs est également clair : deux joueurs de haut niveau qui attireront assurément les fans dans les tribunes »
